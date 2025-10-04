ÍâÆü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬Áê¼ê¤Î¼çÎÏÂÇ¼Ô¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2Ï¢¾¡¤È¥ì¥Ã¥º¤òÇË¤ê¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ïº£µ¨14»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·1¾¡1ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨2.87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¡£¥·¡¼¥º¥ó55ËÜÎÝÂÇ¤È¼«¸ÊºÇÂ¿¡õµåÃÄµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬