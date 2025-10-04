◇第79回国民スポーツ大会 陸上競技(3日〜7日、滋賀・平和堂HATOスタジアム)少年女子800メートル決勝が4日に行われ、日本記録保持者の久保凛選手(大阪/東大阪大敬愛高校)が2分01秒72の大会記録で制しました。序盤から独走状態に最初の400メートルは、58秒で通過。「今シーズン最後の800メートルだったので、自分の自己ベストを出すってことと、1周目から挑戦する走りっていう部分を目標にしてのぞんだ」と話し、2位以下を寄せ付け