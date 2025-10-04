NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。巨人は山瀬慎之助選手と増田陸選手を抹消しました。2軍戦でアピールを続けていた山瀬選手は、9月28日に今季初昇格。10月1日の中日戦ではスタメンマスクをかぶり、2アウト2、3塁の好機で迎えた初打席ではタイムリーも記録しました。しかし出場はこの1試合にとどまり、この日抹消となりました。同じく抹消となった増田選手は9月19日に再昇格。昇格後は1度のスタメン起用含む5試合に出場しました