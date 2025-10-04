歌舞伎俳優の市川團十郎（47）が4日、自身のブログを更新。自民党総裁選で、高市早苗・前経済安保担当相（64）の勝利に驚いた様子を見せた。市川は「昼の部おえて」と題し「総裁選!高市早苗さん!」との短文で、高市氏の勝利に感心する様子を見せた。この投稿にファンからは「高市さんが、女性初の総理大臣ですかね?」「より良い日本になるために動いてくださることを期待します」「歴史が動いた」「これからの動きも気になります