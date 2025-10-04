20年越しの店じまい―。岡山市中心部の表町商店街にある「マツオヤ食器店」跡で10月2日から「閉店セール」が行われている。3カ月間限定で店の在庫を一掃する。主催者は「今では手に入らない貴重な品や?レトロかわいい?食器たちがそろっている。お気に入りをみつけて」と来店を呼びかけている。【写真】20年越し閉店セールで売り出されるロイヤルコペンハーゲンのティーポットマツオヤ食器店は戦後すぐの創業。創業者で店主の有