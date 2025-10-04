＜日本女子オープン4日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルファー日本一を決めるメジャー大会の第3ラウンドが終了した。【写真】畑岡奈紗に敗れて涙を流す堀琴音トータル15アンダー・単独首位に堀琴音。1打差2位に15歳のアマチュア・廣吉優梨菜、3打差3位に〓木優奈が続いた。4打差4位タイには2週連続Vかかる菅楓華、藤田さいき、森田遥、イ・ミニョン（韓国）が並んだ。さらに、生涯