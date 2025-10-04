＜バンテリン東海クラシック3日目◇4日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞首位と3打差の11位タイから出た石川遼は5バーディ・1ボギー・3ダブルボギーの「73」とスコアを落として、首位と7打差の25位タイに後退した。【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ朝から雨が降る厳しいコンディションの3日目、突然ショットが乱れた。異変が起こったのは3番パー4。3番ウッドのティショットが左に大きく