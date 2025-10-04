サッカー明治安田J2リーグ V・ファーレン長崎は4日、アウェーでジェフユナイテッド千葉と対戦しました。 試合は前半45分、エジガルのクロス気味のボールがそのままゴールネットへ。1点リードで前半を折り返します。 追加点を取りたいV・ファーレンは、翁長のクロスに途中出場の松本がダイビングヘッドを決め、2-0とし、試合終了。3試合ぶりの勝利をあげました。 次節は18日、