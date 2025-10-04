自民党の新総裁に高市氏が選ばれたことは、中国でも速報で伝えられました。中国国営の新華社通信は、「高市氏が自民党総裁選で勝利し、総裁に選出された」と速報しました。また、中国メディアは、高市氏について「安倍元総理と深いつながりがあり、政策理念が似ていたため、『女性版安倍総理』と称された」と紹介。高市氏は「政治的立場は極めて保守的・右翼的であり、閣僚としてA級戦犯をまつる靖国神社に複数回参拝した」と報じ