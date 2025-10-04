自民党総裁選がきょうおこなわれ、決選投票の末、高市早苗氏が女性初の自民党総裁に選ばれました。逢沢一郎 選挙管理委員長「高市早苗くんをもって当選者と決しました」石破総裁の後任を決める自民党総裁選がきょう午後おこなわれ、高市氏が第29代、自民党総裁に就任しました。総裁選は5人の候補で争われ、1回目の投票では過半数を獲得する候補が出ず、高市氏と小泉農水大臣の決選投票となりましたが、高市氏が29票差で勝利し