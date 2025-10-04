法務省や最高裁判所ではきょう、法の大切さを知ってもらうための体験イベントが開かれました。10月1日の「法の日」にあわせ、きょう、法務省で開かれたのは「法の日フェスタin赤れんが」です。法の大切さや法務省にまつわる仕事を知ってもらうため、様々な体験イベントが開催されました。検察官による模擬取り調べでは、友人のSNSに不正にアクセスした疑いがある容疑者役の職員に対し、子どもたちが取り調べを行いました。このほか