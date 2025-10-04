■第79回国民スポーツ大会少年女子A800m決勝（4日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会の少年女子A800m決勝に、久保凛（17、東大阪大敬愛高）が出場。2分01秒72の大会新記録で優勝し大会連覇を飾った。日本記録（1分59秒52）を持つ久保は予選で2分06秒20の組1着で決勝進出。決勝のレースは序盤から勢いよくトップに出ると後続を突き放し