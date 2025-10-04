プロ野球・巨人の吉川尚輝選手が4日、1軍に合流。練習前の円陣で、1軍メンバーに拍手で迎えられると、守備練習、打撃練習などを行いました。去年は9月末にデッドボールを受け、左脇腹のろっ骨を骨折。CSの出場はなりませんでした。今季も9月14日に右脇腹の痛みでチームを離れることになり、なんとかCSには、という思いでリハビリを続けてきました。阿部慎之助監督も「大きいね」と吉川選手の存在に安ど。「こっちで試合に出てね。