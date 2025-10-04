経団連の筒井義信会長経団連の筒井義信会長は4日、自民党新総裁に高市早苗氏が選出されたことを受けて「女性初の新総裁として、自民党の再生と政策の遂行に向け、手腕を存分に発揮することを期待する」とのコメントを出した。総務相や経済安全保障担当相などの要職を歴任したとして「幅広い政策に精通した政治家」だと評価。「安定した政治の態勢が確立されることを期待する」と訴えた。経済同友会の岩井睦雄代表幹事代行は