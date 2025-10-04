■第79回国民スポーツ大会成年男子800m決勝（4日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会の成年男子800m決勝に落合晃（19、駒沢大）が出場し、1分45秒20の大会新記録で優勝した。3日に行われた予選を1分48秒80の組1着で決勝進出を決めた落合。決勝では地元・滋賀県出身ということもあり、大きな声援を受けスタートを切ると、200m付近で2番手