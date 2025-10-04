新しい自民党総裁に高市早苗・前経済安保相が選ばれた。１０月中旬召集の臨時国会で、新首相に指名されれば、日本初の女性首相になる見通しだ。「政治とカネ」を巡る問題で逆風が収まらない自民党だが、人気者の小泉農相を抑え、支持を伸ばした高市氏への期待は大きい。ただ、新政権の行方に目をこらすと、各所に悪路が待ち構えている。（編集委員・吉田清久）挙党一致も演出、幹事長は誰に新政権のキーワードは「刷新感」「世