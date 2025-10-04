フジテレビ系報道特番「決戦！自民総裁選ＳＰ」（午後１時）が４日放送され、党員票を含む１回目の投票の結果、高市早苗氏が１８３票を集め１位、小泉進次郎氏が１６４票で２位となり、決選投票に進出し、決選投票の末、高市氏が新総裁に決まったことを速報した。コメンテーターで出演の岩田明子氏は「これで３度目の勝負ということになりますね。女性初の総理誕生ということで日本の歴史にとっても新しい歴史を刻んだことにな