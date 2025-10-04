ＪＲＡが今週から年内開催いっぱいとなる１２月２８日まで土曜日発売を始めた１０月４日のＷＩＮ５は、的中０票で、２億５７０６万３６６０円が次回（５日）にキャリーオーバーとなった。発売票数は３６７万２３３８票で、対象１レース目の東京９Ｒ・八ヶ岳特別は１０番人気サトノヴィレが勝ち、残り１万６３８４票に。２レース目の京都１０Ｒ・大山崎Ｓが４番人気メイショウホウレンが勝利し、１１２４票に減った。３レース目