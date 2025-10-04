◆パ・リーグロッテ―日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・種市篤暉投手が先発して５回７８球を投げて１安打２四球７奪三振で無失点の好投で、９勝目の権利を得て降板した。初回２死から四球、安打で一、二塁のピンチを招くも、今川を三ゴロに仕留めて無失点。２回以降は安定した投球で日本ハム打線を寄せ付けなかった。１６０回２／３、１６１奪三振はともに９年目で自己最多となった。降板後は「イニングは決まって