自民党の新総裁に高市早苗氏が選ばれたことを受け、AP通信は4日、高市氏が「日本初の女性首相となる可能性が高くなった」と報じ、「イギリスのサッチャー元首相を尊敬し、安倍元首相の保守主義のビジョンを支持している」「男性が優位な政党の中で最も保守的な人物の1人」と紹介しています。また、「高市氏は歴史修正主義者で、対中強硬派でもある」とした上で、近隣諸国が反発する靖国神社への参拝を定期的に行っていることにも触