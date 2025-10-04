2025明治安田J1リーグ第33節が4日に行われ、アルビレックス新潟とファジアーノ岡山が対戦した。リーグ戦13試合未勝利で最下位に沈む新潟は、残り6試合で“最低4勝”が残留の必須条件。もう後がないなか、5試合未勝利の12位岡山を『デンカビッグスワンスタジアム』に迎えた。試合の均衡が破れたのは24分、アウェイの岡山が先制する。深い位置で押し込むなか一度はボールを失ったものの、ペナルティエリア内で本山遥が奪い返し