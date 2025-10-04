名古屋グランパスは10月４日、J１第33節でセレッソ大阪とホームで対戦。37分にMF野上結貴、45分にFW木村勇大がネットを揺らす。85分に直接FKを決められたが、最後までリードを守り抜き、２−１で勝利した。結果的に決勝点となった木村のゴール。今夏に途中加入した24歳にとり、待望の移籍後初得点だ。試合後のフラッシュインタビューで、長谷川健太監督は「今週、良い感じでトレーニングしてくれていたので、そろそろかな、と