ドイツの大手紙『ビルト』は先日、日本サッカー協会（JFA）がブンデスリーグの古豪ブレーメンで今季から正GKを務めるミオ・バックハウス（日本名：長田澪）の日本代表招集を模索していると報じた。JFAの代表団がブレーメンを訪問し、会談したという。現在21歳の守護神はドイツ人の父と日本人の母を持ち、幼少期に川崎フロンターレの下部組織に所属。U-15日本代表に選出された経験もあるが、その後はドイツの年代別代表に選ばれ