藤原紀香が、10月3日に開幕したミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageに、人気キャラクター・跡部景吾の母親である跡部瑛子役で特別映像出演すると発表された。そのキャスティングに、絶賛の声が相次いでいる。「跡部瑛子の人物設定は、まさに規格外です。元スパイという経歴、ペットはトラ、そしてヘリコプターでさっそうと退場するという圧倒的な存在感を放つ人物で、さらには抜群のスタイルの持ち主としてファンか