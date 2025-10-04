高市早苗氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを受け、台湾メディアも速報で伝えています。自民党の新たな総裁に高市氏が選出されたことを受け、台湾メディアの中央通信社は4日、「日本初の女性首相となる可能性もある」などと速報で報じました。また、高市氏について、「政治立場は保守、親台湾で日台関係を重視する」などと紹介しています。高市氏は今年4月に台湾を訪れ、頼清徳総統と会談したほか、7月に日本を非公式に訪問