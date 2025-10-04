◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)4日の準々決勝で、松島輝空選手（世界ランク24位）が王楚欽選手（同1位/中国）と対戦。0−3とあとがなくなった第4ゲームでは最大4ポイント差をひっくり返してゲームを奪い返しますが、1−4（7−11、8−11、3−11、11−9、7−1）で敗戦。ベスト4進出はなりませんでした。今大会の日本勢は。松島選手と宇田幸矢選手（同33位）のベスト8が最高成績となっています。▽日本勢の今大会