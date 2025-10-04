◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2025年10月4日ZOZOマリン）日本ハム・新庄剛志監督（53）が、伊藤大海投手（28)の15勝目に向けて執念の采配を見せた。1点を追う7回1死一塁で矢沢が二盗に成功すると、奈良間の打席が2ボール1ストライクだったところで水谷を代打に送った。すでに順位も確定する中、最終戦で見せた執念の采配は、中5日で起用したエース右腕に単独での最多勝と沢村賞の選考基準である15勝に到達させるため