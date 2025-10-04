「広島−ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）今季限りで現役を引退する広島の上本崇司内野手（３５）が代打で登場した。七回１死で代打・上本がコールされると場内は大歓声。上本は目を真っ赤にし、打席に入った。１ボールからは大西の直球に対し、体勢を崩すほどのフルスイング。その後、５球目で遊ゴロに倒れるも、場内からは惜しみない拍手が送られ、上本もヘルメットを取って歓声に応えた。