ワーキングケアラー＜５＞家族のケアと仕事に奮闘するワーキングケアラー。どうしたら両立できるのか、周囲はどのように支援していくべきなのか。介護問題に詳しい識者ら３人に話を聞いた。石田遥太郎さん日本総研シニアマネジャー核家族化が進み、共働きが増えた今、かつての「嫁介護」という言葉はなくなりつつあり、自分の親は自分で介護することが当たり前となってきた。別居しながらの介護や、晩婚化で子どもと親の両方