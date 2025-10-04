夏の終わりに保護された黒い子猫きょうだい。その後2匹は、それぞれのペースで人馴れ・家猫訓練に励んでいるようで……。慎重派な弟猫と甘えん坊な姉猫、それぞれの様子を捉えた動画は公開後わずか1日で1万再生を突破するとともに、「可愛いな～」「お姉ちゃんと一緒に早くゴロニャンになりますように」との声が寄せられています。 【動画：夏の終わりに保護された黒猫の赤ちゃん２匹→小さな体を撫でていると…思わ