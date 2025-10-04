ジャイアンツから解任されたボブ・メルビン監督（６３）が日本球界入りを熱望した。メルビン氏は地元紙「サンフランシスコ・クロニクル」の電話インタビューに答え、２年連続でプレーオフ進出を逃した今季について「望んでいたような終わり方ではありませんでしたが、後悔は全くありません」と振り返った。そして今後について「ずっと日本で監督をしたいと思っていました。それが現実的がどうか分かりませんが、それはずっとや