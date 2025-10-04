お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が4日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。楽天・三木肇（48）の進退について語った。4年連続の4位が確定した楽天。楽天ファンの伊達は「三木監督続投でいいと思いますけどね」と持論を述べた。富澤も「3年ぐらいはやらないとさ、なかなかチームつくれないもんね」と同調。伊達は「よく頑張っ