バレーボール・日本代表の郄橋藍（24）が所属する日本王者サントリーは、10月7日（火）と8日（水）に世界最高峰のリーグ・イタリア・セリエAのペルージャと激突する。ペルージャには、同じく日本代表の石川祐希(29)が所属。2大エースの国内初対決はもちろん、世界トップの実力を持つ、チームメートにも注目だ。石川と郄橋が楽しみにしているのは、「セッター対決」。日本王者サントリーは、今シーズンからチームに加入