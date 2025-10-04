ニューカッスルの指揮官エディ・ハウ監督は現在離脱中のヨアネ・ウィッサ（29）の負傷状況を説明した。英『Daily Mail』が報じている。昨シーズン、ブレントフォードでプレミアリーグ35試合に出場し、19ゴール5アシストを記録したウィッサ。今夏の移籍市場でのステップアップが噂されていたが、最終日に5500万ポンドの移籍金でニューカッスルに加入した。注目の新戦力として期待も大きかった同選手だが、コンゴ代表の試合で膝を負