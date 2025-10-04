今季のプレミアリーグでは6試合を終えて無敗をキープしているクリスタル・パレス。未だ黒星ゼロは彼らのみであり、堅守が光っている。そんなパレスはこの勢いを加速させるべく、オランダから実力者の獲得を目指しているようだ。『Daily mail』によると、そのターゲットはオランダのエールディビジでプレイするAZアルクマールのキース・スミット。19歳と非常に若いプレイヤーで、ポジションはMF。10代ながらすでにチームの主軸であ