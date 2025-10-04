現在フリーとなっているDFセルヒオ・レギロン（28）の新天地はアメリカのMLSになる可能性があるという。レアル・マドリードの下部組織出身でスペイン代表経験もある同選手は2020年にトッテナムに加入。加入から2シーズンはコンスタントに出場していたが、その後序列を落とすと、ここ数シーズンはレンタル移籍を繰り返し、アトレティコ・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、ブレントフォードと渡り歩いていた。レンタル先で