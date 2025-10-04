²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡Ê75¡Ë¤¬4Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ»öÌ³½ê¸åÇÚ¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë³Ú²°¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï¿·¿Í¤Îº¢¤Îºç¸¶°ê·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢³Ú²°¤Î·¤¤ÏÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤ÏÅö»þ¤Ï³Ú²°¤ÏÂçÊª°Ê³°¤Ï¸Ä¼¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯