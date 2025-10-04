タレントの関根勤（72）が4日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。「グレープフルーツかなと思った」という人気女優を明かした。この日は“コサキン”長年の相方、タレントの小堺一機（69）とともに出演。リスナーから「最近注目している女性有名人は誰ですか？」と質問が寄せられ、小堺は「ジョギングした時のちょっと汗かいてる今田美桜ちゃん、いいね」と話した。これに、「今田美