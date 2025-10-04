◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（４日・マツダスタジアム）今季限りで現役引退する上本崇司内野手が、シーズン最終戦に７回１死から代打で登場した。現役最後の通算９６６打席目は、遊ゴロに倒れた。打席に立つ際、こらえきれずに一度、打席を外して涙をぬぐった。初球は見逃し、２球目はフルスイングで空振り、その後は２球ファウルで粘り、５球目に遊撃ゴロとなった。スタンドからは惜しみない拍手が注がれた。１２