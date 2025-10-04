天理が決勝進出を決め、上位3校に与えられる近畿大会（10月18日開幕）の出場権を獲得した。3番手で登板した背番号10の最速141キロ右腕・岡田煌生（こうせい＝2年）が3回2/3を投げて7奪三振、2失点の粘投で橿原学院の反撃を断った。「最後まで焦らずに投げ切ろうという気持ちでした。自分のやれることがやれたっていうのは自信になりました」7―1の6回に2点を返され、なおも1死二塁で救援。このピンチを空振り三振と内野ゴロ