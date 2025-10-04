グリーンチャンネルは１０月５日２２時から無料放送する「２０２５凱旋門賞中継」で武豊騎手＝栗東・フリー＝が特別ゲストとして登場することを４日、Ｘで発表した。今年は騎乗しないが、これまで日本人ジョッキーで最多１１度騎乗の超レジェンド。昨年も外国調教馬のアルリファー（１１着）に騎乗していた。凱旋門賞は日本時間５日２３時５分発走予定。今年は日本から３頭が挑戦。日本ダービー馬のクロワデュノール（牡３歳