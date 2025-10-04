Snow Man宮舘涼太（32）が4日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」（本木克英監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。信州で暮らす久喜雄司（水上恒司）と夕里子（山下美月）夫婦の元に戦死した先祖の日記が届いて以降、不可解な出来事が次々と起こるようになる。宮舘は雄司に力を貸す超常現象専門家の北斗総一郎を演じる。この日は火喰鳥の喉元の色にちなんで、登壇者全員がワンポイントで赤を入れて登壇。宮舘は「僕それ聞いてない」