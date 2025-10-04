４日に投開票された自民党総裁選で新総裁に選出された高市早苗氏がスピーチで決意を語った。決選投票で小泉進次郎氏を破り、女性初の総裁となった。高市氏は「皆様とともに自民党の新しい時代を刻みました。誠にありがとうございます」と感謝を述べた。「自民党をもっと気合の入った明るい党にしていく」と目標を掲げ「全世代総力結集で、全員参加で頑張んなきゃ立て直せませんよ。全員に働いてもらいます」と呼びかけた。最