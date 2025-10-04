高校野球の和歌山大会準決勝が4日に行われ、市和歌山が日高中津を3―1で下して2年連続15度目の近畿大会出場を決めた。来秋ドラフト候補に挙がる最速151キロ右腕の丹羽涼介（2年）が13奪三振、1失点完投勝利。「初回からエンジン全開でいきました。三振を取れるところで取れるように練習してきたので良かったです」と胸を張った。今春選抜1回戦で横浜（神奈川）を6回2/3、1失点に抑えて注目を集めた本格派右腕。「織田投手（