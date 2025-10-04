4日の飯塚オートレース（ナイター）は、落雷による施設停電のため、全レースが中止となった。当初は1、2Rを中止、3R以降は状況を見て、という発表だったが、復旧の見込みが立たないため、全レースが中止となった。順延はせず、5日に優勝戦を行う。この日の飯塚市は昼頃から強い雨が降り、午後3時頃からは雷雨に。大雨、雷、洪水注意報が出ていた。飯塚市ではオートレース場だけでなく、他にも停電が起きている場所がある。