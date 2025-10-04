Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥¹¥¿¸ÂÄê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚTHE DROS¡Û¤«¤é½©¤Î¿·ºî¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ¡Ì¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¡õ¥¢ー¥â¥ó¥É¡Í¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Áー¥º¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¿©´¶¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥­ー¤ä¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ê¤É¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¤âÂ·¤Ã¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹