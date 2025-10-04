劣悪な環境下で猫を飼育したとして、岡山県警倉敷署は３日、倉敷市の家政婦の女（７０）を動物愛護法違反（虐待）容疑で倉敷区検に書類送検した。発表によると、女は３月１９日、猫の排せつ物や死体が放置されていた自宅で、猫３匹を飼育した疑い。目撃者から情報提供を受けて、捜査していた。この家からは計６６匹の猫が保護された。女は１９８９年頃から猫を飼育し、多い時には約７０匹飼っていたとし、調べに対し「２０１