俳優の水上恒司、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）が4日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】豪華キャストが勢ぞろいした映画『火喰鳥を、喰う』公開記念舞台あいさつ本作は、原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日