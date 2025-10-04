明治安田生命J1リーグ第33節福岡―横浜FC（4日、ベスト電器スタジアム）は、雷雨のため、午後3時開始の予定を遅らせた。午後4時33分開始予定。同日は福岡のクラブ30周年を記念したOB戦を実施。試合中盤から雨脚が強くなり、落雷も発生。OB戦終了後、屋根のないゴール裏の観客は屋根のあるコンコースなどに避難した。試合前時点で福岡は勝ち点37の15位、横浜FCは同31の18位。J1残留争いは混戦で、両チームにとって大一番と