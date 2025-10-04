自民党の総裁選挙の投開票が4日行われ、高市早苗さんが新たな総裁に選ばれました。衆議院山口3区選出の林芳正さんは3位となりました。林芳正さんら5人が立候補した自民党の総裁選挙…林さんの地元・下関市では後援会の関係者およそ40人が集まり、見守りました。開票の結果、林さんは1回目の投票で国会議員票と党員票あわせて134票を獲得、決戦投票には進めませんでしたが前回より大きく票を伸ばしています。（林芳正下関後援会郷